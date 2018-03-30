Цветков: будет неправильно, если Падин и Бабиков останутся в одной команде

«Зная ситуацию изнутри, скажу, что это будет неправильное решение, если Андрей Падин и Антон Бабиков останутся в одной команде. Сомневаюсь, что там можно наладить общение и контакт. Это серьёзно. Они поговорили друг с другом, высказались, но сомневаюсь, что можно наладить контакт. Это будет сложно.

Я не выбираю. Мне сказали тренироваться у этого тренера — я буду тренироваться. Моя задача как капитана — приехать и лично встретиться с новом руководством. Чтобы руководство могло понимать, что нужно спортсменам", — рассказал Цветков в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».