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В Госдуме отреагировали на заявления Трампа о гонке вооружений
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В Госдуме отреагировали на заявления Трампа о гонке вооружений
РИА Новости
6 часов назад
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УСИЛИЯ РОССИИ НАПРАВЛЕНЫ НЕ НА ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ, А НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВМЕНЯЕМОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА С УЧАСТИЕМ РЯДА КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВ — ШАМАНОВ
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