Работу тренеров сборной по биатлону признали неудовлетворительной

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», — передает РИА «Новости» слова источника.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной медали, а сезоне Кубка мира-2017/18 были первыми лишь один раз.