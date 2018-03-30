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Минспорт подведет итоги выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне 10 апреля
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Минспорт подведет итоги выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне 10 апреля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 10 апреля обсудит результаты выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Минспорте.
"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных биатлонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 10 апреля", — сказал собеседник агентства.
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил выступить на Играх-2018 только четырем биатлонистам из России, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали. Лидеры национальной сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, не приглашенные МОК в Южную Корею, вынуждены были остаться дома. В Пхёнчхане российские биатлонисты остались без наград. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.
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