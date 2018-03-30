Минспорт подведет итоги выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне 10 апреля

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Экспертный совет Министерства спорта РФ 10 апреля обсудит результаты выступления российских биатлонистов в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Минспорте.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных биатлонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 10 апреля", — сказал собеседник агентства.