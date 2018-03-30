Минспорта 10 апреля подведет итоги выступления российских биатлонистов в сезоне

Экспертный совет Министерства спорта России подведет итоги выступления российском биатлонистов в прошедшем сезоне, сообщает ТАСС

По информации источника, заседание состоится 10 апреля.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных биатлонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 10 апреля", — говорится в заявлении.