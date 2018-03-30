Минспорта 10 апреля подведет итоги выступления российских биатлонистов в сезоне 

Экспертный совет Министерства спорта России подведет итоги выступления российском биатлонистов в прошедшем сезоне, сообщает ТАСС.
По информации источника, заседание состоится 10 апреля.
"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты отечественных биатлонистов, показанные в минувшем сезоне, состоится 10 апреля", — говорится в заявлении.
На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане выступило только четверо биатлонистов: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Никто из них не смог завоевать медалей.
Лидеры российской сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт не были допущены до соревнований Международным олимпийским комитетом (МОК).