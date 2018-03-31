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Вице-президент IBU назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов
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Вице-президент IBU назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил, что тренерский совет Союза биатлонистов России дал верные оценки тренерам национальной сборной по итогам сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт".
"Поддерживаю это решение тренерского совета. У нас есть две оценки — и обе неудовлетворительные. Все считают, что результат плохой. Возможно, в этом тоже есть какие-то позитивные моменты.
Но мы же ставим оценку тренерам за результат. Это не говорит о том, что они плохо работали. Думаю, что они отдавали все свои силы и опыт. Просто результат плохой, неудовлетворительный", — цитирует Майгурова «Спорт-Экспресс».
Также он назвал главную ошибку тренеров сборной России.
"Тренеры отчитывались. В двух словах — ошибка в методике. Ведь если результат худший за последние четыре года, то не нужно искать каких-то дополнительных слов", — отметил эксперт.
Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о необходимости вызова пятикратного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского в сборную России по биатлону.
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