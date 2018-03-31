Вице-президент IBU назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил, что тренерский совет Союза биатлонистов России дал верные оценки тренерам национальной сборной по итогам сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт"

"Поддерживаю это решение тренерского совета. У нас есть две оценки — и обе неудовлетворительные. Все считают, что результат плохой. Возможно, в этом тоже есть какие-то позитивные моменты.

Но мы же ставим оценку тренерам за результат. Это не говорит о том, что они плохо работали. Думаю, что они отдавали все свои силы и опыт. Просто результат плохой, неудовлетворительный", — цитирует Майгурова «Спорт-Экспресс».

Также он назвал главную ошибку тренеров сборной России.

"Тренеры отчитывались. В двух словах — ошибка в методике. Ведь если результат худший за последние четыре года, то не нужно искать каких-то дополнительных слов", — отметил эксперт.