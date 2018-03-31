Кайшева: поспорила с тренером перед спринтом, и теперь он мне должен

Представительница сборной Удмуртской республики Ульяна Кайшева , показавшая лучший результат в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, оценила своё выступление.

«Немного перезагрузила мозг после шести промахов в индивидуальной гонке. Такая плохая стрельба у меня была только при отсутствии диоптра, а тут всё было в порядке, но шесть промахов. Возможно, была слишком сконцентрированна, что мне помешало.

Сегодня поспорила с тренером сборной Удмуртской республики, и теперь он мне должен. Форма с каждой гонкой становится всё хуже, потому что уже накапливается усталость", — сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».