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Кайшева: поспорила с тренером перед спринтом, и теперь он мне должен
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Кайшева: поспорила с тренером перед спринтом, и теперь он мне должен 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Представительница сборной Удмуртской республики Ульяна Кайшева, показавшая лучший результат в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, оценила своё выступление.
«Немного перезагрузила мозг после шести промахов в индивидуальной гонке. Такая плохая стрельба у меня была только при отсутствии диоптра, а тут всё было в порядке, но шесть промахов. Возможно, была слишком сконцентрированна, что мне помешало.
Сегодня поспорила с тренером сборной Удмуртской республики, и теперь он мне должен. Форма с каждой гонкой становится всё хуже, потому что уже накапливается усталость", — сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».
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