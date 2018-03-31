Дмитрий Губерниев: «Нам нужен новый тренерский штаб»

29 марта в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону, где определятся победители общего рейтинга сезона и обладатели Кубка России. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов о чемпионате и о биатлоне в целом.

Ханты-Мансийск держит марку

«Не будем забывать о том, что прародитель российского биатлона, безусловно — Ханты-Мансийск и Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Вообще замечательная идея, когда в честь ныне здравствующих людей называют спортивные объекты. Ханты-Мансийск по-прежнему держит высокую марку. Только здесь возможна такая роскошная церемония открытия в КТЦ «Югра— Классик», плюс сами выступления российских спортсменов. Хочу сказать городу и округу огромное спасибо, потому что чемпионат России, и сейчас является для многих спортсменов ключевым стартом».

На встрече была затронута тема альтернативных игр, которые созданы специально для сильнейших российских спортсменов, которые были отстранены МОК от игр в Пхенчхане.

«Нужно помочь спортсменам, об этом говорил президент, тем людям, которые не попали на Олимпиаду. Для многих спортсменов старт на чемпионате России превращается в главное соревнование сезона. Безусловно, в таких ситуациях спортсменам нужно помогать, потому что в этом наша святая обязанность, но это отнюдь не значит, что мы и как журналисты, и как граждане страны не должны в определённом смысле с спортсменов спрашивать, точно так же, как и с тренеров. Статус чемпионата России возрастет, но мне категорически не нравится название «Альтернативные игры». Золотая медаль чемпиона своей страны в купе с возможностями после этой медали еще и выступать в составе сборной страны, готовиться к следующему сезону — огромная награда. Но если до конца честно подходить к биатлону, на данный момент без участия в так называемых альтернативных соревнованиях, заслуживают поощрения — Максим Цветков Антон Шипулин , которые одерживали победы на соревнованиях с участием сильнейших спортсменов мира. Есть еще варианты мужской эстафеты, где мы были призерами».

Потерян ли сезон?

Российский биатлон переживает, вероятно, самый темный период в своей истории: допинговые скандалы, доклад МОК и отстранение от олимпиады. На вопрос «Потерян ли сезон?» Дмитрий ответил неоднозначно.

«И да, и нет. С учетом таких глобальных перспектив — мы сезон потеряли, потому что команда полноценно не выступала на Олимпийских играх-2018. Но опять же надо по граблям перестать ходить. Надо с уважением относиться к спортсменам, к тем людям, которые помогают спорту. Предваряя ваши вопросы о полемике с Антоном Бабиковым скажу, что очень важно держать марку в Тюмени и Ханты-Мансийске. Спортсмен имеет право на какую-то эмоциональную оценку, также как и я имею право, именно поэтому завязалась дискуссия, но это же не значит, что мы начнем болеть против друг друга, я всем без исключения желаю удачи. Сезон получился явно не таким, на какой мы рассчитывали. Нам не хватает гибкости. Почему бы не заявить на Олимпиаду не 10 человек, а 30, и обкатать молодых. У лыжников же собрали команду, которая вроде как была без лидеров, а стала великой».

По мнению спикера, на данный момент, для того чтобы наша сборная по биатлону показывала высокие результаты нужны большие перемены, в первую очередь в тренерском составе.

По традиции каждый год Дмитрий в прямом эфире ведет беседу с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой и этот год не станет исключением, встреча назначена на воскресенье.

«Мужская гонка преследования — самый зрелищный, рейтинговый вид, поэтому после первого огневого рубежа милости просим, если будет другое время, соответственно, тоже никаких проблем. Вопросы, которые меня интересуют — спортивное будущее Югры и биатлона, потому что мы не должны терять регион и как полигон международных соревнований. «Жемчужина Сибири» никуда не денется, она уже есть, и я считаю, что это хороший тандем. Ханты-Мансийск и Тюмень в состоянии развиваться и дальше, не только с учетом Кубков мира, но и Кубков IBU, национальных чемпионатов. Для жителей города хочу сказать — следите за рекламой. У нас, как обычно, запланированы вечерние выступления и творческие встречи со зрителями».