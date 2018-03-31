Дмитрий Губерниев: «Нам нужен новый тренерский штаб» 

29 марта в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону, где определятся победители общего рейтинга сезона и обладатели Кубка России. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов о чемпионате и о биатлоне в целом.
Ханты-Мансийск держит марку
«Не будем забывать о том, что прародитель российского биатлона, безусловно — Ханты-Мансийск и Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Вообще замечательная идея, когда в честь ныне здравствующих людей называют спортивные объекты. Ханты-Мансийск по-прежнему держит высокую марку. Только здесь возможна такая роскошная церемония открытия в КТЦ «Югра— Классик», плюс сами выступления российских спортсменов. Хочу сказать городу и округу огромное спасибо, потому что чемпионат России, и сейчас является для многих спортсменов ключевым стартом».
На встрече была затронута тема альтернативных игр, которые созданы специально для сильнейших российских спортсменов, которые были отстранены МОК от игр в Пхенчхане.
«Нужно помочь спортсменам, об этом говорил президент, тем людям, которые не попали на Олимпиаду. Для многих спортсменов старт на чемпионате России превращается в главное соревнование сезона. Безусловно, в таких ситуациях спортсменам нужно помогать, потому что в этом наша святая обязанность, но это отнюдь не значит, что мы и как журналисты, и как граждане страны не должны в определённом смысле с спортсменов спрашивать, точно так же, как и с тренеров. Статус чемпионата России возрастет, но мне категорически не нравится название «Альтернативные игры». Золотая медаль чемпиона своей страны в купе с возможностями после этой медали еще и выступать в составе сборной страны, готовиться к следующему сезону — огромная награда. Но если до конца честно подходить к биатлону, на данный момент без участия в так называемых альтернативных соревнованиях, заслуживают поощрения — Максим Цветков и Антон Шипулин, которые одерживали победы на соревнованиях с участием сильнейших спортсменов мира. Есть еще варианты мужской эстафеты, где мы были призерами».
Потерян ли сезон?
Российский биатлон переживает, вероятно, самый темный период в своей истории: допинговые скандалы, доклад МОК и отстранение от олимпиады. На вопрос «Потерян ли сезон?» Дмитрий ответил неоднозначно.
«И да, и нет. С учетом таких глобальных перспектив — мы сезон потеряли, потому что команда полноценно не выступала на Олимпийских играх-2018. Но опять же надо по граблям перестать ходить. Надо с уважением относиться к спортсменам, к тем людям, которые помогают спорту. Предваряя ваши вопросы о полемике с Антоном Бабиковым скажу, что очень важно держать марку в Тюмени и Ханты-Мансийске. Спортсмен имеет право на какую-то эмоциональную оценку, также как и я имею право, именно поэтому завязалась дискуссия, но это же не значит, что мы начнем болеть против друг друга, я всем без исключения желаю удачи. Сезон получился явно не таким, на какой мы рассчитывали. Нам не хватает гибкости. Почему бы не заявить на Олимпиаду не 10 человек, а 30, и обкатать молодых. У лыжников же собрали команду, которая вроде как была без лидеров, а стала великой».
По мнению спикера, на данный момент, для того чтобы наша сборная по биатлону показывала высокие результаты нужны большие перемены, в первую очередь в тренерском составе.
«Нам нужен новый тренерский штаб. Это не значит, что мы должны отказываться от специалистов, которые работали в команде. Нужно просто рассмотреть еще кандидатуры. Если отталкиваться от мнения спортсменов, то девушки часто называют Виталия Норицына. Если послушать ребят, то здесь возникает имя Анатолия Хованцева, он прекрасный методист. Также Николай Петрович Лопухов — заслуженный тренер Советского Союза, величайший наставник. Вместе с тем, нельзя отказываться от специалистов и нынешних, потому что у Николая Загурского огромный опыт, как у руководителя комплексной научной группы. Сергей Коновалов — очень приличный тренер по стрельбе, ко всему он умеет держать удар, когда что-то не получается. И, в конечном счете, мы должны «наигрывать» молодёжь, возникает кандидатура Валерия Польховского. Здесь есть от кого отталкиваться — от действующих российских тренеров, работающих и у нас, и за рубежом».
По традиции каждый год Дмитрий в прямом эфире ведет беседу с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой и этот год не станет исключением, встреча назначена на воскресенье.
«Мужская гонка преследования — самый зрелищный, рейтинговый вид, поэтому после первого огневого рубежа милости просим, если будет другое время, соответственно, тоже никаких проблем. Вопросы, которые меня интересуют — спортивное будущее Югры и биатлона, потому что мы не должны терять регион и как полигон международных соревнований. «Жемчужина Сибири» никуда не денется, она уже есть, и я считаю, что это хороший тандем. Ханты-Мансийск и Тюмень в состоянии развиваться и дальше, не только с учетом Кубков мира, но и Кубков IBU, национальных чемпионатов. Для жителей города хочу сказать — следите за рекламой. У нас, как обычно, запланированы вечерние выступления и творческие встречи со зрителями».