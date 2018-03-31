Подчуфарова: надо было взять паузу полтора года назад, но я всё ждала улучшений

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Ольга Подчуфарова оценила своё выступление в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, в котором она обошлась без промахов и заняла 12-е место.

«Особо ничего от себя не ожидала. У меня за зимы стартов не было. Были скоростные тренировки, но это всё равно не соревнования. Рада, что отстреляла на должном уровне, но ходом я сейчас не боец.

Решение о пропуске следующего сезона не поменяю, для себя я всё определила. Уже обрисованы планы на ближайшее время. Личный тренер поддерживает меня на 100%. Многие понимают, о чём я говорю. Надо было это сделать полтора года назад, но я всё ждала, что станет лучше, что-то изменится. Это лучшее решение на данный момент", — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».