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Подчуфарова: надо было взять паузу полтора года назад, но я всё ждала улучшений
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Подчуфарова: надо было взять паузу полтора года назад, но я всё ждала улучшений 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпионка мира по биатлону среди юниоров, победительница и призёр этапов Кубка мира россиянка Ольга Подчуфарова оценила своё выступление в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, в котором она обошлась без промахов и заняла 12-е место.
«Особо ничего от себя не ожидала. У меня за зимы стартов не было. Были скоростные тренировки, но это всё равно не соревнования. Рада, что отстреляла на должном уровне, но ходом я сейчас не боец.
Решение о пропуске следующего сезона не поменяю, для себя я всё определила. Уже обрисованы планы на ближайшее время. Личный тренер поддерживает меня на 100%. Многие понимают, о чём я говорю. Надо было это сделать полтора года назад, но я всё ждала, что станет лучше, что-то изменится. Это лучшее решение на данный момент", — сказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».
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