Дмитрий Губерниев: «Персонально желаю удачи Бабикову в спринте»

— Поздравляем Ульяну Кайшеву с победой! — написал в своем Инстаграме Губерниев. — Юрлова-Перхт — вторая, Васильева — третья! Мужской спринт в 13.05 (мск). За кого болеете? Кто ваши фавориты? Бегут сильнейшие! Я персонально желаю удачи Бабикову! Вперед, Антон!

Поздравляем Ульяну Кайшеву с победой! @ulianakaisheva, Юрлова — Перхт @yurlovaeka вторая, Васильева третья! Мужской спринт в 13.05 мск на Матче? За кого болеете? Кто Ваши фавориты? Бегут сильнейшие! Я персонально желаю удачи Бабикову! Вперёд, Антон! 😜🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #женщины #мужчины #молодцы #спринт #бабиков #шипулин #россия #цветков #сражение #югра #матчтв #ольгамедведцева #чемпионатроссии #чемпионатроссии2018

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 31 Мар 2018 в 1:33 PDT