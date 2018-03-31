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Дмитрий Губерниев: «Персонально желаю удачи Бабикову в спринте»
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Дмитрий Губерниев: «Персонально желаю удачи Бабикову в спринте» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил Ульяну Кайшеву с победой в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Также он пожелал удачи Антону Бабикову в предстоящей мужской гонке.
— Поздравляем Ульяну Кайшеву с победой! — написал в своем Инстаграме Губерниев. — Юрлова-Перхт — вторая, Васильева — третья! Мужской спринт в 13.05 (мск). За кого болеете? Кто ваши фавориты? Бегут сильнейшие! Я персонально желаю удачи Бабикову! Вперед, Антон!
Поздравляем Ульяну Кайшеву с победой! @ulianakaisheva, Юрлова — Перхт @yurlovaeka вторая, Васильева третья! Мужской спринт в 13.05 мск на Матче? За кого болеете? Кто Ваши фавориты? Бегут сильнейшие! Я персонально желаю удачи Бабикову! Вперёд, Антон! 😜🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #женщины #мужчины #молодцы #спринт #бабиков #шипулин #россия #цветков #сражение #югра #матчтв #ольгамедведцева #чемпионатроссии #чемпионатроссии2018
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 31 Мар 2018 в 1:33 PDT
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