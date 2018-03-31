Российские биатлонисты остались без старшего тренера

СМИ: Тренер Гросс сменит сборную России по биатлону на австрийскую команду

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс может возглавить команду Австрии. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Австрийская ассоциация лыжного спорта намерена подписать контракт с Гроссом в апреле. Отмечается, что перед ним будет стоять задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года. По итогам прошедшего сезона Союз биатлонистов России (СБР) признал его работу неудовлетворительной.

Ранее эксперт назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов в сезоне 2017/2018.