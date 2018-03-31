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Российские биатлонисты остались без старшего тренера
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СМИ: Тренер Гросс сменит сборную России по биатлону на австрийскую команду 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс может возглавить команду Австрии. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Австрийская ассоциация лыжного спорта намерена подписать контракт с Гроссом в апреле. Отмечается, что перед ним будет стоять задача вернуть максимальную квоту в Кубке мира.
Гросс работает в сборной России с августа 2015 года. По итогам прошедшего сезона Союз биатлонистов России (СБР) признал его работу неудовлетворительной.
Ранее эксперт назвал причину неудачного выступления российских биатлонистов в сезоне 2017/2018.
RT на русском: последние новости
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