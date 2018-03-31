Фролина: на чемпионате России по биатлону нахлынула ностальгия

Южнокорейская биатлонистка Анна Фролина поделилась впечатлениями от выступления в спринте на открытом чемпионате России в Ханты-Мансийске. Анна показала третий результат.

«Тяжело бежать перед лидерами. Долго стреляла, не чувствовала уверенности на рубеже и работала не в своём ритме. На тренировках всё нормально, стреляю как обычно, а в гонке почему-то не получилось. Есть усталость после международного сезона, чувствуется недовосстановление, поэтому на трассе приходится тяжело.

Очень рада, что есть возможность выступить на чемпионате России. За два года я уже успела забыть эту атмосферу, поэтому сейчас многое всплывает из памяти, нахлынула ностальгия. Здорово, что удалось повидать многих старых друзей, которые до сих пор выступают", — сказала Фролина в эфире телеканала «Матч ТВ».