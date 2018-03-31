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Шипулин: соперники сегодня были сильнее, поздравляю их
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Шипулин: соперники сегодня были сильнее, поздравляю их 

Чемпионат.com 4 часа назад
Антон Шипулин после выступления в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске признался, что не угадал со стартовой группой, а также отметил своё не лучшее самочувствие.
«Хотелось стрелять чисто при любой ситуации. Не получилась ни стрельба, ни хороший ход. Соперники сегодня были сильнее, молодцы, хочу их поздравить. Состояние не изменилось, в такой же форме нахожусь, как на последних этапах Кубка мира. На последнем круге просто не хватало сил уже. Да и со стартовой группой не получилось угадать, потому что преимущество было у тех, кто бежал следом», — сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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