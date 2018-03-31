Евгений Гараничев: «Мне всего хватило, просто Логинов в хорошей форме»

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев отметил, что спринт на Всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске дался ему непросто. Гараничев стал в гонке вторым, уступив Александру Логинову 5,3 секунды.

— Мне сегодня всего хватило, просто Александр в хорошей форме, — цитирует ugrasport.com Гараничева. — Соперничать действительно тяжело, это чемпионат России, где собрались сильнейшие спортсмены, статус очень серьезный. Конечно, допустил на лежке промах, вся стрельба была немножко не по центру, могло быть два габарита. На стойке пришлось справляться с ветром, можно сказать, каждый выстрел приходилось удерживать. Как говорил Александр, винтовку болтало из стороны в сторону. На дистанции решил, что на стойке надо отработать качественно, время потерял, но справился со стрельбой.

Что касается физической формы, каждая гонка дается тяжело, организм работает на пределе, но осталось немножко потерпеть и уже ехать к семье, отдохнуть. Хоть вчера и был выходной день, нам не удалось отдохнуть, так как была официальная тренировка в середине дня. Отдыхали только утром и вечером после тренировки, набрались сил.