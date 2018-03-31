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Никита Поршнев: «В спринте хотел просто посмотреть, на что способен»
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Никита Поршнев: «В спринте хотел просто посмотреть, на что способен» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Биатлонист Никита Поршнев подчеркнул, что в спринте на Всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске его главной задачей было «сравнить себя с более прогрессивными спортсменами». Поршнев завоевал в гонке бронзу, уступив только биатлонистам основного состава сборной России — Александру Логинову и Евгению Гараничеву.
— Именно на сегодняшней гонке я больше всего хотел справиться со стрельбой, потому что в последнее время стал себя чувствовать ходом стабильно, для меня главным было — отстреляться как можно лучше, — цитирует ugrasport.com Поршнева. — Если в Увате я стремился на пьедестал, то здесь просто хотел хорошо отработать, посмотреть, на что я способен. Хотел сравнить себя с более прогрессивными спортсменами. Я просто старался делать то, что могу.
В Ханты-Мансийске очень здорово поддерживают. Буквально пару недель назад здесь был этап Кубка IBU. Радостно, что за нас болели практически полные трибуны. Тогда я много промахивался, но сегодня это нисколько не отвлекало, наоборот, как-то помогли. Очень благодарен всем болельщикам, которые сегодня пришли посмотреть на нас.
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