Дмитрий Губерниев: «Шипулин — гордость земли русской»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме поблагодарил российского биатлониста Антона Шипулина , который сегодня завершил сезон. По словам журналиста, Шипулин — гордость России и настоящий лидер национальной команды.

"Антон Шипулин — я очень тебе благодарен! Ты завершаешь сезон! Просто спасибо! За радость, эмоции, за победы! Гордость земли русской! Ты огромный молодец, никогда не ныл, не бил своих и был настоящим лидером! Не капитаном — ЛИДЕРОМ! Командиром! Уважающим партеров, друзей и врагов! Спасибо, Антон Шипулин! Я тебе очень благодарен! Брат!вершил сезон. По словам журналиста, Шипулин — гордость России и настоящий лидер национальной команды".

@anton_shipulin — я очень тебе благодарен! Ты завершаешь сезон! Просто спасибо! За радость, эмоции, за победы! Гордость земли русской! Ты огромный молодец, никогда не ныл, не бил своих и был настоящим лидером! Не капитаном — ЛИДЕРОМ! Командиром! Уважающим партеров, друзей и врагов! Спасибо, Антон Шипулин! Я тебе очень благодарен! Брат!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #лидер #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #спасибо #генийземлирусской #король

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 31 Мар 2018 в 8:40 PDT