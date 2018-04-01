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М. Фуркад занял седьмое место в масс-старте на чемпионате Франции
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М. Фуркад занял седьмое место в масс-старте на чемпионате Франции 

Чемпионат.com 4 часа назад
Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Джулия Симон выиграли масс-старты на чемпионате Франции в Преманоне.
Мартен Фуркад был седьмым, Мари Дорен-Абер заняла шестое место.
Биатлон. Чемпионат Франции. Преманон. Масс-старты Мужчины
1. Кентен Фийон Майе — 31.06,3 (0+0+1+0) 2. Антонен Гигонна — 1.19,0 (2+0+2+0) 3. Боттоне Перилья — 1.27,3 (0+1+1+1) 7. Мартен Фуркад — 2.01,0 (1+1+2+0)
Женщины
1. Джулия Симон — 31.26,4 (0+0+0+2) 2. Жюстин Бреза — 56,4 (0+1+1+1) 3. Анаис Бескон — 1.29,7 (0+0+0+1) 6. Мари Дорен-Абер — 2.48,7 (3+1+0+1)
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