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М. Васильева: делала ставку на подъёмы, понимала, что больше отыграть негде
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М. Васильева: делала ставку на подъёмы, понимала, что больше отыграть негде 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате России (2-е место).
«Думала, что справлюсь с погоней за Юрловой, но немножко подвели лыжи. Довольно холодная погода, снег был перемороженный. На спуске немного отстала от Кати, она убежала. Лыжи сегодня сработали не очень. Делала ставку на подъёмы, понимала, что больше отыграть отставание будет негде.
Со стрельбой всё хорошо сложилось. Здесь ветер на стрельбище очень сильно гуляет. Уже третья гонка — приловчились к этому стрельбищу", — сказала Васильева в эфире ТК «Матч ТВ».
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