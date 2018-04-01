Антон Бабиков: Ребята из регионов оказывают нам достойную конкуренцию 

«Гонка сегодня складывалась тяжело. В предыдущих стартах я, хоть и не заезжал на пьедестал, но чувствовал себя более боеспособно. Не хватало только немного концентрации на стрельбе. Вчера бороться за пьедестал мне помешал слишком близкий стартовый номер. Сегодня гонка была такая, что удавалось все контролировать и видеть, правильно оценивать свои шансы. Благодаря ошибкам соперников на последней стрельбе, мне удалось вырваться в лидеры и отстоять первое место на последнем круге.
Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России
Я доволен гонкой и тем, что все время прибавлял в позициях. Для меня это последняя гонка чемпионата, и я рад, что взял в ней медаль. Очень часто судьбу победы в биатлоне решает последняя стрельба. Здесь присутствовал ветер, нервозность из-за последнего рубежа и близость болельщиков на трибунах. Удалось не обращать внимания на стрельбу ребят. Я даже не видел, сколько они сделали штрафов. Я работал сам с собой, допустил небольшую ошибку, но, закидывая винтовку, увидел, что у них на круг больше, чем у меня и включился в борьбу на последнем круге. Здесь у многих спортсменов неидеальное состояние, но мы все в равных условиях. Многие ребята, которые соревновались в России, сейчас оказывают нам достойную конкуренцию. У них огромная мотивация обыграть нас, чтобы ворваться в команду. Глядя на них, мы видим, как высока в России конкуренция, и что многие ребята достойны того, чтобы мы воспринимали их как соперников. Поэтому на чемпионате России нельзя ни в коем случае расслабляться. Мотивация и настрой на гонки не пропадают именно благодаря таким соперникам. Завтра с Максимом Цветковым я улетаю на военный чемпионат мира в Австрию, где буду защищать честь страны», цитирует Бабикова официальный сайт СБР.