Антон Бабиков: Ребята из регионов оказывают нам достойную конкуренцию

«Гонка сегодня складывалась тяжело. В предыдущих стартах я, хоть и не заезжал на пьедестал, но чувствовал себя более боеспособно. Не хватало только немного концентрации на стрельбе. Вчера бороться за пьедестал мне помешал слишком близкий стартовый номер. Сегодня гонка была такая, что удавалось все контролировать и видеть, правильно оценивать свои шансы. Благодаря ошибкам соперников на последней стрельбе, мне удалось вырваться в лидеры и отстоять первое место на последнем круге.

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