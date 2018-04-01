Максим Цветков: Соперники дали мне возможность побороться за медаль своими промахами на последнем рубеже

«Сегодня была очень интересная гонка, и я рад, что удалось показать борьбу. Это было важно и для меня, и для болельщиков. Конечно, соперники дали мне возможность побороться за медаль своими промахами на последнем рубеже. Если бы они отстреляли чисто, у меня не было бы никаких шансов. Я просто очень счастлив, что удалось попасть на подиум. Это моя первая медаль на чемпионате России.

Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России

На последнем круге у нас была напряженная борьба. Я рад, что проявил характер и сумел обыграть Евгения Гараничева . Это мне доставило удовольствие. Мне не мешает концентрироваться на гонки общение с болельщиками. Это наша работа. Если бы болельщиков не было, у нас бы не было таких результатов. Их поддержка и общение с ними придают нам только положительные эмоции», — цитирует Цветкова официальный сайт СБР.

Напомним, выиграл гонку Антон Бабиков.