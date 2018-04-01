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Евгений Гараничев: Давно не припомню такой борьбы на чемпионате России
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Евгений Гараничев: Давно не припомню такой борьбы на чемпионате России 

Советский спорт 3 часа назад
«До последнего подъема мы дошли втроем. Там Максим взвинтил темп, и мне удалось убежать от Никиты. На равнине мне тренер подсказывал, что мы убежали. Но самый опасный противник был Александр Логинов. Я боялся, что он уже у нас за спиной, достал нас, но после заключительного подъёма на равнине я увидел, что сзади никого нет. Сил бороться с Максимом уже не было, и я спокойно дошёл до финиша третьим.
Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России
Сегодня борьба была очень накаленная. Давно такого не было на чемпионате России. Я не припомню, чтобы в Ханты-Мансийске столько дней стоял ветер. Раньше не приходилось сталкиваться с такими погодными условиями. Масс-старт я пропускаю, потому что уже очень тяжело бежать. Сил практически нет, так что буду готовиться к эстафете», — цитирует Гараничева официальный сайт СБР.
Напомним, выиграл гонку Антон Бабиков.
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