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Шорт-трекист Елистратов пожаловался на «безумную усталость» по итогам сезона
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Шорт-трекист Елистратов пожаловался на «безумную усталость» по итогам сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги завершившегося сезона-2017/18. По словам спортсмена, он испытывает сильную усталость. Слова Елистратова приводит ТАСС.
"Я безумно устал, единственное, чего я хочу, увидеть свою жену, которую не видел три месяца, и отдохнуть. Это было очень тяжело. Сегодня мы бежали эстафету, и я считал круги до завершения гонки, сейчас готов целовать лед за то, что это закончилось. Приятно уходить на отдых с победами на чемпионате России, но задача на сезон была абсолютно другая", — сказал спортсмен.
Он также сообщил о том, что в течение сезона часто болел, а также потерял девять килограмм собственного веса.
На зимних Олимпийских играх 2018 года Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.
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