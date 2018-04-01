Шорт-трекист Елистратов пожаловался на «безумную усталость» по итогам сезона

Российский шорт-трекист Семен Елистратов подвел итоги завершившегося сезона-2017/18. По словам спортсмена, он испытывает сильную усталость. Слова Елистратова приводит ТАСС

"Я безумно устал, единственное, чего я хочу, увидеть свою жену, которую не видел три месяца, и отдохнуть. Это было очень тяжело. Сегодня мы бежали эстафету, и я считал круги до завершения гонки, сейчас готов целовать лед за то, что это закончилось. Приятно уходить на отдых с победами на чемпионате России, но задача на сезон была абсолютно другая", — сказал спортсмен.

Он также сообщил о том, что в течение сезона часто болел, а также потерял девять килограмм собственного веса.

На зимних Олимпийских играх 2018 года Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.