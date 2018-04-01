Чемпионат России по шорт-треку завершили эстафеты

Чемпионат России по шорт-треку завершился в Санкт-Петербурге эстафетными гонками. В мужской эстафете на 5000 м победу одержали спортсмены Москвы, опередив соперников из Санкт-Петербурга и Ярославской области.

В женской эстафете на 3000 м первенствовали хозяйки льда. Вторыми финишировали челябинские шорт-трекистки, третьими — москвички.

Шорт-трек. Чемпионат России. Санкт-Петербург Мужчины. Эстафета. 5000 м 1. Москва. 2. Санкт-Петербург. 3. Ярославская область.

Женщины. Эстафета. 3000 м 1. Санкт-Петербург. 2. Челябинская область. 3. Москва.