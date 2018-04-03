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Новое руководство СБР утвердит тренеров сборной России по биатлону
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Новое руководство СБР утвердит тренеров сборной России по биатлону 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обновленный состав правления Союза биатлонистов России утвердит тренеров национальной команды на следующий сезон, сообщает ТАСС.
18 мая в Тюмени пройдут выборы нового президента СБР. О своем желании возглавить организацию заявили четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.
Также они рассмотрят заявки кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл. Отмечается, что правление СБР сформирует тренерский штаб до начала июня.
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