Новое руководство СБР утвердит тренеров сборной России по биатлону

Обновленный состав правления Союза биатлонистов России утвердит тренеров национальной команды на следующий сезон, сообщает ТАСС

18 мая в Тюмени пройдут выборы нового президента СБР. О своем желании возглавить организацию заявили четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев и трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров

Также они рассмотрят заявки кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл. Отмечается, что правление СБР сформирует тренерский штаб до начала июня.