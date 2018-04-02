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Сергей Коновалов: Юрлова-Перхт проведет следующий сезон еще лучше
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Сергей Коновалов: Юрлова-Перхт проведет следующий сезон еще лучше 

Советский спорт 4 часа назад
«Юрлова, как и Подчуфарова, включилась в команду с июля. До этого по согласованию работала отдельно: она жена и мать — у них замечательная семья, прекрасная дочка. Кате нужно было время настроиться, и мы его дали.
Я знаю её отношение к работе и не сомневался: она не навредит ни себе, ни команде. Единственным моим требованием было участие во всех контрольных точках вместе с командой — чтобы мы понимали состояние. Это было выполнено, по Кате нет никаких замечаний и сомнений. Она молодец, следующий сезон проведёт ещё лучше», — цитирует Коновалова Rusbiathlon.
Лучшим результатом 33-летней биатлонистки в текущем сезоне Кубка мира стало четвертое место в эстафете. В личных гонках Юрлова-Перхт становилась шестой в спринте.
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