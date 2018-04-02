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Александр Тихонов: Чемпионат России в Ханты-Мансийске проходит на уровне чемпионата мира
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Александр Тихонов: Чемпионат России в Ханты-Мансийске проходит на уровне чемпионата мира 

Советский спорт 5 часов назад
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об уровне чемпионата России в Ханты-Мансийске.
«Мы — россияне. Мы — лучшие. И мы знаем себе цену. Отсюда и нужно отталкиваться, — приводит «Юграмегаспорт» слова Тихонова. — Это чемпионат России и никакой альтернативы нам не нужно. Выявить лучших и доказывать правоту результатами. Нужно решать проблемы и отвоевывать наше место в мировом биатлоне. За последние десять лет мы потеряли мировое лидерство, несмотря на широкую географию отличных стадионов. У нас есть все для того, чтобы мы вернули свои традиции.
Что касается организации чемпионата России, то Ханты-Мансийск уже принимал многие соревнования высочайшего уровня. И этот чемпионат России проходит на уровне чемпионата мира. Еще будучи президентом Союза биатлонистов России во время чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске, я гордился тем, как он был организован. И сейчас все службы работают превосходно».
Напомним, чемпионат России продлится в Ханты-Мансийске до 5 апреля.
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