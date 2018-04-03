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Тихонов о Бьорндалене: в биатлоне закончилась целая эпоха
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Тихонов о Бьорндалене: в биатлоне закончилась целая эпоха 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена завершить спортивную карьеру. По его словам, вместе с уходом из большого спорта 44-летнего норвежца закончилась целая эпоха.
"Конечно, можно назвать это эпохой Бьорндалена. Он оставил след великого спортсмена, и любители биатлона будут ещё долго его вспоминать. Но ничего вечного не бывает. Результаты падают, возраст, семья, у него родилась дочь. Я думаю, что он должен помочь Дарье Домрачевой завоевать «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне", — цитирует Тихонова RT.
Норвежец является мужем белорусской биатлонистки Домрачевой.
Ранее Бьорндален объявил, что испытывал проблемы с сердцем летом 2017 года. В частности, у спортсмены дважды случались приступы мерцательной аритмии.
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