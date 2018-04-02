Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил заслугу тренера Андрея Падина в последних успехах биатлонистов сборной России Антона Бабикова и Максима Цветкова.
«В нынешнем сезоне у тренеров мужской биатлонной сборной хватало проблем. И вопросы к тренерам были и есть. Но! Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это, безусловно, персональная многомесячная работа Андрея Падина. За что наставнику говорю «спасибо»! «Спортсмены возникают, вырастая, из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала». Роберт Рождественский», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.