Анна Нечаевская: Переживала в эстафете, как бы не подвести команду

Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Анна Нечаевская призналась, что решение тренеров поставить ее на заключительный этап стало для нее неожиданным.

«Это было большим сюрпризом, — сказала Нечаевская в интервью Team Russia. — Привыкла бегать третий этап, который тоже преодолевают коньковым ходом. Финишировать — большая ответственность.

Переживала, как бы не подвести команду, и была очень рада, что мы вырвали бронзовые награды. Тем более что на Олимпийских играх у России не было медалей в женской эстафете с 2006 года, а на чемпионатах мира в последний раз наша сборная их выиграла пять лет назад. И тоже бронзу. Практика доказала, что наш вариант расстановки по этапам был оптимальным».