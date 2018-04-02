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Анна Нечаевская: Переживала в эстафете, как бы не подвести команду
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Анна Нечаевская: Переживала в эстафете, как бы не подвести команду 

Советский спорт 5 часов назад
Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Анна Нечаевская призналась, что решение тренеров поставить ее на заключительный этап стало для нее неожиданным.
«Это было большим сюрпризом, — сказала Нечаевская в интервью Team Russia. — Привыкла бегать третий этап, который тоже преодолевают коньковым ходом. Финишировать — большая ответственность.
Переживала, как бы не подвести команду, и была очень рада, что мы вырвали бронзовые награды. Тем более что на Олимпийских играх у России не было медалей в женской эстафете с 2006 года, а на чемпионатах мира в последний раз наша сборная их выиграла пять лет назад. И тоже бронзу. Практика доказала, что наш вариант расстановки по этапам был оптимальным».
Напомним, за женскую сборную России в эстафете также выступали Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.
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