В Марокко прошёл ралли-рейд с участием только женщин

В Марокко завершился традиционный ралли-рейд «Ралли Газелей», отличительной особенностью которого является участие в гонке только женских экипажей. В гонке запрещено использование электронных систем навигации, а победитель определяется по наименьшему километражу между контрольными пунктами дистанции в отличие от классических гонок, где места в итоговой классификации определяются по суммарному времени, затраченному на преодоление всей гоночной дистанции. Представляем вашему вниманию обзор гонки 2018 года.