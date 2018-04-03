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Владимир Драчев: Эпоха Бьорндалена была красивой и значимой для биатлона
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Владимир Драчев: Эпоха Бьорндалена была красивой и значимой для биатлона 

Советский спорт 44 минуты назад
Сегодня 44-летний Бьорндален на специально созванной пресс-конференции объявил об уходе из большого спорта.
Бьорндален объявил о завершении карьеры
— Это один из тех спортсменов, который представлял эпоху в биатлоне. Это точно один из высочайших биатлонистов — Бьорндален, Пуаре, Фуркад сейчас растет. Уле всегда был предельно мобилизован, до такого возраста сумел сдержать контроль над собой, удержать хорошую спортивную форму. Честь и хвала ему за это. Нужно поблагодарить Бьорндалена за его выступления. Многие спортсмены учились на его выступлениях, что в технике, что в стрельбе, — сказал Драчев. — Эта эпоха была красивой и значимой для биатлона. Нам надо радоваться, что жили в эту эпоху, когда были такие великие спортсмены, и с ними участвовали в соревнованиях.
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СМИ: Бьорндален сегодня объявит о завершении карьеры «Золото» и «бронза» тюменских биатлонистов в первый день чемпионата России в Ханты-Мансийске Сборная ХМАО благодаря Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России
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