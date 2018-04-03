Владимир Драчев: Эпоха Бьорндалена была красивой и значимой для биатлона

Сегодня 44-летний Бьорндален на специально созванной пресс-конференции объявил об уходе из большого спорта. Бьорндален объявил о завершении карьеры — Это один из тех спортсменов, который представлял эпоху в биатлоне. Это точно один из высочайших биатлонистов — Бьорндален, Пуаре, Фуркад сейчас растет. Уле всегда был предельно мобилизован, до такого возраста сумел сдержать контроль над собой, удержать хорошую спортивную форму. Честь и хвала ему за это. Нужно поблагодарить Бьорндалена за его выступления. Многие спортсмены учились на его выступлениях, что в технике, что в стрельбе, — сказал Драчев . — Эта эпоха была красивой и значимой для биатлона. Нам надо радоваться, что жили в эту эпоху, когда были такие великие спортсмены, и с ними участвовали в соревнованиях.