Игнашевич: «ЦСКА включился в гонку за чемпионство? Мы ни за кем не гонимся»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не считает, что его клуб участвует в гонке за победу в чемпионате России.

«Можно ли сказать, что ЦСКА включился в гонку за чемпионство? Мы ни за кем не гонимся. Футболисты не рассуждают такими категориями, идем от игры к игре. Если выиграли, то смотрим, как подвинулись в таблице. Сыграли вничью — тоже отслеживаем, что произошло. Мы не участвуем ни в каких гонках, на нас эта история абсолютно не давит. Как, наверное, и на «Локомотив», — сказал Игнашевич в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».