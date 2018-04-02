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Игнашевич: «ЦСКА включился в гонку за чемпионство? Мы ни за кем не гонимся»
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Игнашевич: «ЦСКА включился в гонку за чемпионство? Мы ни за кем не гонимся» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не считает, что его клуб участвует в гонке за победу в чемпионате России.
«Можно ли сказать, что ЦСКА включился в гонку за чемпионство? Мы ни за кем не гонимся. Футболисты не рассуждают такими категориями, идем от игры к игре. Если выиграли, то смотрим, как подвинулись в таблице. Сыграли вничью — тоже отслеживаем, что произошло. Мы не участвуем ни в каких гонках, на нас эта история абсолютно не давит. Как, наверное, и на «Локомотив», — сказал Игнашевич в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».
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