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Александр Тихонов: «Бабиков, Подчуфарова и Акимова поливают тренеров, но сами ничего не сделали»
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Александр Тихонов: «Бабиков, Подчуфарова и Акимова поливают тренеров, но сами ничего не сделали» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что не поддерживает спортсменов, которые критикуют тренеров в СМИ.
— Посмотрите, что сейчас пишет Бабиков. Он просто поливает личного тренера и тренеров сборной, — заявил Тихонов на брифинге в РИЦ «Югра». — То же самое делают Подчуфарова и Акимова. Но они сами ничего не сделали.
Акимова в масс-старте в Пхенчхане-2018 заняла 30-е место из 30. Приехала домой и заявила, что ее плохо встретили. Мне, когда я завоевал серебро в 69-м, на сто рублей понизили зарплату. Вот степень ответственности.
Еще совсем маленькие спортсмены должны знать и понимать, что спорт не приносит материальных благ — мы сидим на шее у налогоплательщиков, и это нельзя отрицать. Поэтому и ребенок, и тренер должны осознавать, что главная задача спортсмена — радовать тех, кто на трибуне.
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