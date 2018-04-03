Дмитрий Губерниев: «Бьорндален уходит. Я в печали!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме заявил, что расстроен информацией об уходе биатлониста Оле Эйненра Бьорндалена из большого спорта. Он поблагодарил норвежца за все его достижения.

"Оле Эйнер Бьорндален завершает карьеру! Спасибо ему за все! Я в печали! Ждем пресс — конференции норвежца…", — написал Губерниев.

В минувшем сезоне обладатель шести Больших хрустальных глобусов занял 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. На его счету 95 побед на Кубке мира и 20 побед на чемпионатах мира.

Пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени.

Уле — Айнар Бьёрндален завершает карьеру! Спасибо ему за все! Я в печали! Ждём пресс — конференции норвежца и смотрим чемпионат России на Матче! В 12.05 мск эстафета, в 14.35 мск мужской масс — старт!🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #бьерндален #легенда #великий #эпоха #лучший

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 3 Апр 2018 в 12:45 PDT