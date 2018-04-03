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Биатлониста Шипулина призывают выгнать из национальной сборной
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Биатлониста Шипулина призывают выгнать из национальной сборной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С резкой критикой лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина выступил 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Спортсмен тренируется индивидуально, но высоких результатов на чемпионате России, который завершается в Ханты-Мансийске не показывает.
«Если Антон занимается индивидуальной подготовкой, то только за свой счет — и никаких госденег! Не хочешь к команде готовиться — не надо. И тренерам, которые работают с Шипулиным, нужно вето наложить без прав работать в биатлоне. Пять человек обслуги, а результата нет», — заявил Тихонов на пресс-конференции.
Несмотря на пропуск Олимпийских игр Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира по биатлону. Впереди — француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё.
Ранее появилась информация, что 30-летний Шипулин подумывает о завершении карьеры, пишет Ura.ru.
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