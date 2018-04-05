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Стал известен лучший биатлонист России
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Шипулин в пятый раз подряд стал лучшим в рейтинге СБР по итогам сезона 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Антон Шипулин занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2017/18.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Шипулин набрал 1658 очков, возглавив рейтинг в пятый раз подряд.
Вторым был стал Александр Логинов (1579), третьим — Антон Бабиков (1338).
У женщин на первой позиции расположилась Екатерина Юрлова-Перхт (1480), на второй Ульяна Кайшева (1209), на третьей — Ирина Услугина (1208).
Ранее сообщалось, что сборная ХМАО выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону.
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