Стал известен лучший биатлонист России

Антон Шипулин занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2017/18.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Шипулин набрал 1658 очков, возглавив рейтинг в пятый раз подряд.
Вторым был стал Александр Логинов (1579), третьим — Антон Бабиков (1338).
У женщин на первой позиции расположилась Екатерина Юрлова-Перхт (1480), на второй Ульяна Кайшева (1209), на третьей — Ирина Услугина (1208).
Ранее сообщалось, что сборная ХМАО выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону.