Малиновский: стараюсь не обращать внимания на интерес прессы ко мне 

Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал, как реагирует на свои многочисленные успехи на юниорском уровне. Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
«Говорят, что я самый титулованный юниор в мире. У меня 5 золотых медалей с чемпионатов мира и ещё 4 с чемпионатов Европы. Бронзы нет, только одно серебро с чемпионата Европы. Но на меня это не давит, стараюсь не обращать внимания на интерес прессы ко мне», — рассказал Малиновский.
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