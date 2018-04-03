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Малиновский: стараюсь не обращать внимания на интерес прессы ко мне
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Малиновский: стараюсь не обращать внимания на интерес прессы ко мне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал, как реагирует на свои многочисленные успехи на юниорском уровне. Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
«Говорят, что я самый титулованный юниор в мире. У меня 5 золотых медалей с чемпионатов мира и ещё 4 с чемпионатов Европы. Бронзы нет, только одно серебро с чемпионата Европы. Но на меня это не давит, стараюсь не обращать внимания на интерес прессы ко мне», — рассказал Малиновский.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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