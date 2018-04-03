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Евгения Павлова: сезон был тяжёлый, уже сил вообще не осталось
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Евгения Павлова: сезон был тяжёлый, уже сил вообще не осталось 

Чемпионат.com 2 часа назад
Биатлонистка Новосибирской области Евгения Павлова после выступления в эстафете на чемпионате России (5-е место) призналась, что устала в конце сезона.
«В конце гонки и правда было тяжело. Достаточно тяжёлый сезон был, уже сил вообще не осталось. Это уже, наверное, последнее, что было.
Если смотреть аналитику, то спринт и пасьют неплохо прошла. В гонке преследования были четвёртые «ноги». Но всё равно усталость накопилась, думаю, что можно выступать и лучше.
На самом деле погода не смущает. Лыж на тёплую погоду нет, но есть лыжи на холод, которые в такую погоду хорошо работают", — сказала Павлова в эфире ТК «Матч ТВ».
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