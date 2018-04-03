Евгения Павлова: сезон был тяжёлый, уже сил вообще не осталось

Биатлонистка Новосибирской области Евгения Павлова после выступления в эстафете на чемпионате России (5-е место) призналась, что устала в конце сезона.

«В конце гонки и правда было тяжело. Достаточно тяжёлый сезон был, уже сил вообще не осталось. Это уже, наверное, последнее, что было.

Если смотреть аналитику, то спринт и пасьют неплохо прошла. В гонке преследования были четвёртые «ноги». Но всё равно усталость накопилась, думаю, что можно выступать и лучше.

На самом деле погода не смущает. Лыж на тёплую погоду нет, но есть лыжи на холод, которые в такую погоду хорошо работают", — сказала Павлова в эфире ТК «Матч ТВ».