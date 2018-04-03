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Сливко: по ЧР видно, что сейчас нахожусь в очень плохом состоянии
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Сливко: по ЧР видно, что сейчас нахожусь в очень плохом состоянии 

Чемпионат.com 1 час назад
Биатлонистка Тюменской области Виктория Сливко после эстафеты на чемпионате России (2-е место) рассказала о самочувствии по ходу турнира.
«По этому чемпионату видно, что сейчас я на самом деле нахожусь в очень плохом состоянии. Было ещё хуже в индивидуальной гонке, когда, честно говоря, очень расстроилась и по ходу, и по стрельбе. Но с каждой гонкой становится легче, могу бороться. Позавчера хорошо потерпела в гонке преследования, а сегодня была заряжена на борьбу.
Конечно, ставила на стрельбу. У меня всегда получается хорошо стрелять в эстафетах. Сегодня справилась, я довольна гонкой. Хотя девочкам проигрывала в прошлых гонках, а сегодня уступила каких-то десять секунд", — сказала Сливко в эфире ТК «Матч ТВ».
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