Сливко: по ЧР видно, что сейчас нахожусь в очень плохом состоянии

Биатлонистка Тюменской области Виктория Сливко после эстафеты на чемпионате России (2-е место) рассказала о самочувствии по ходу турнира.

«По этому чемпионату видно, что сейчас я на самом деле нахожусь в очень плохом состоянии. Было ещё хуже в индивидуальной гонке, когда, честно говоря, очень расстроилась и по ходу, и по стрельбе. Но с каждой гонкой становится легче, могу бороться. Позавчера хорошо потерпела в гонке преследования, а сегодня была заряжена на борьбу.

Конечно, ставила на стрельбу. У меня всегда получается хорошо стрелять в эстафетах. Сегодня справилась, я довольна гонкой. Хотя девочкам проигрывала в прошлых гонках, а сегодня уступила каких-то десять секунд", — сказала Сливко в эфире ТК «Матч ТВ».