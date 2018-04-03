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Старых: весь сезон состояние просто никакое
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Старых: весь сезон состояние просто никакое 

Чемпионат.com 1 час назад
Тюменская биатлонистка Ирина Старых рассказала об эстафете на чемпионате России (2-е место) и своём состоянии в прошедшем сезоне.
«Свой этап, наверное, оценю на «тройку». Потому что это не стрельба, которую нужно показывать в эстафете. Если сравнивать физическое состояние и стрельбы, пожалуй, их можно как-то сопоставить. Потому что весь сезон состояние просто никакое. Ни на одной из гонок за весь сезоне не чувствовала себя хотя бы хорошо. Поэтому сегодня на эти шесть километров меня по крайней мере хватило.
Я шла за Катей Мошковой, и просто темп был далеко не мой. Она, видимо, подходила более спокойно. Потом уже поняла, что это не тот темп, с которым надо подходить к «стойке». На стрельбе это сказалось. Когда доставала второй доппатрон, чувствовала, как трясутся ноги. В моём возрасте и при моём опыте недопустимы такие ошибки", — сказала Старых в эфире ТК «Матч ТВ».
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