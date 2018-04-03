Никита Поршнев: Такого от себя не ожидал: сейчас понимаю, что можно со всеми бороться

Главным открытием чемпионата России по биатлону стал рослый (193 см) и дерзкий 22-летний Никита Поршнев , который за первый год во взрослом биатлоне успел пройти путь от всероссийского турнира до Кубка IBU, а под занавес сезона померился силами с членами национальной сборной и стал бронзовым призером чемпионата страны.

— Это твой первый сезон во взрослом биатлоне. Как ты его оценишь?

— Оцениваю, как хороший результат, я на такой не рассчитывал. Конечно, знал, что могу побороться при качественной стрельбе, но тут уже бежишь и даже при некачественной стрельбе борешься со всеми. Такого от себя, можно сказать, не ожидал.

— С какими мыслями открывал сезон?

— Особенных мыслей не было, я не строил себе грандиозные планы, просто хотел побегать на Кубке России, чтобы набраться опыта. После того, как начал попадать на пьедестал на Кубке России, понял, что мне становится этого мало, что можно стремиться на Кубок IBU. Когда я и там заехал в десятку лучших, то понял — вот они все рядом, можно бороться за медали. В начале сезона я занял 28-е место и почувствовал, как тяжело бороться, а потом это все наращивал — тут выстрельну, там выстрельну. Сейчас я понимаю, что можно со всеми бороться.

— Что чувствуешь, когда удается обыграть спортсменов из национальной сборной?

— По поводу членов национальной сборной не хочу ничего говорить. Мне кажется, они просто уже набегались в этом сезоне. Им тяжелее всех, когда они приезжают сюда и надо в каждой гонке что-то доказывать. На нас регионалов, как на простых спортсменов, нет такого давления. Если где-то выступим плохо, никто не будет нас осуждать. У нас нет такого давления, что мы члены национальной сборной, нам надо приехать и всех выиграть, показать, что мы не просто так честь страны на Кубке мира защищаем. Для нас главное справиться с самими собой, показать хороший ход и справиться со стрельбой.

— Твой рост влияет на твои выступления?

— Не знаю (смеется). Парни, которые со мной бегают, говорят, что у меня большие шаги и им приходится идти в два раза чаще, чтобы за мной подстроиться. Но я на это и рассчитываю: они делают два шага, а я — один. Многие спрашивают, зачем я пошел в биатлон, мол, надо было идти в баскетбол. Но для баскетбола я еще маленький, а для биатлона — высокий. Я же не говорю, что кто-то очень низкий для биатлона, на таком не заостряют внимание, а то, что я немного выше на фоне других — это многих заинтересовало. Но меня это нисколько не смущает, я точно так же делаю свою работу, как все остальные.

— В гонке преследования вы подошли к последнему рубежу одновременно — ты и половина сборной России. Что творится в голове в такие моменты?

— Почему-то все испытывают волнение, а у меня не было такого состояния, что я думал о медали, и у меня ноги затряслись. Просто сам ошибся и последними двумя выстрелами я промазал. Тренеры потом говорили, что это были очень близкие габариты. Может быть какое-то невезение, потому что тремя первыми выстрелами я попал, а дальше делал все то же самое, в том же ритме, но чего-то не хватило. Конечно, если бы на один промах меньше настрелял, то может быть и получилось бы бороться за медали, но я все равно доволен собой и вчерашней гонкой, на протяжении всех четырех кругов и даже на пятом пытался не отстать от них. Я понимаю, что они пока сильнее меня, это звезды нашего биатлона, самые сильные в стране. Проиграть им ни в коем случае не стыдно, и я очень доволен своим результатом

— После столь успешного сезона чувствуешь повышенное внимание к своей персоне?

— Да, безусловно. Дмитрию Губерниеву за это тоже можно сказать спасибо, он много добрых слов обо мне сказал. Вся семья, даже знакомые, о которых я давно не слышал, поздравляют с таким ажиотажем. Все гонки показывают онлайн, по «Матч ТВ» — самому спортивному каналу страны. Это все дает большую огласку и для меня это очень приятно. Я очень благодарен всем за то, что написали мне столько сообщений. Постарался всем ответить, и вроде бы никого не оставил забытым, поблагодарил каждого.

— Есть глобальная цель в спорте?

— Думаю, главная цель всех биатлонистов — это Олимпийские игры. Это огромная возможность и за нее надо хвататься, но тренер всегда говорит, что если ты не готов, то нет смысла куда-либо ехать. На таких серьезных соревнованиях хочется показать все, на что ты способен, иначе есть другие люди, которые способны на большее. Получается, ты занимаешь чье-то место. Я придерживаюсь такой позиции. Хотя, конечно, бывает по-разному: может быть ты сильный спортсмен, но в нужный момент не набрал форму или приболел. Но на самых важных соревнованиях хочется показывать самые серьезные результаты.

— У тебя есть кумир в биатлоне?

— Для меня кумир не тот, кто сегодня выиграл гонку, а тот, кто на протяжении года выступает стабильно. Конечно, Мартен Фуркад именно такой спортсмен, но я бы у каждого биатлониста взял что-то свое. Например, мне нравится, что у Алексея Волкова всегда много мыслей в голове, он никогда не стоит на месте, всегда хочет совершенствоваться, придумывает разные упражнения, делает что-то с винтовкой. Это мотивирует на результат. Поэтому я бы от каждого перенял что-то свое. Кто-то хорошо дает интервью: приятно после финиша посмотреть, когда спортсмен, нашел что сказать, даже если плохо выступил. Способность хорошо говорить — в этом тоже можно найти кумира. Важно не только как ты пробежал, но и что о тебе потом люди подумают.