Саратовец завоевал «бронзу» на чемпионате России по биатлону

Саратовский биатлонист Никита Поршнев стал третьим в гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Никита сейчас выступает за ХМАО, но все отроческие годы он тренировался в саратовской спотшколе №3, где из него вырастили чемпиона. Спортсмен — молодой, и участие во взрослом чемпионате страны для него — большая гордость. Парень не подвел своих болельщиков.