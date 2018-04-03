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Саратовец завоевал «бронзу» на чемпионате России по биатлону
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Саратовец завоевал «бронзу» на чемпионате России по биатлону 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Саратовский биатлонист Никита Поршнев стал третьим в гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Никита сейчас выступает за ХМАО, но все отроческие годы он тренировался в саратовской спотшколе №3, где из него вырастили чемпиона. Спортсмен — молодой, и участие во взрослом чемпионате страны для него — большая гордость. Парень не подвел своих болельщиков.
Сегодня он стал бронзовым призёром в гонке с общего старта на чемпионате страны, где собрались олимпийские звезды России. Он претендовал на лидерство, но на огневом рубеже 15-километровой дистанции допустил 2 обидных промаха. В итоге Дмитрию Малышко Никита «отдал» лишь 35,7 секунды. А вторым пришел Александр Поварницын.
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