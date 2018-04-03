Александр Тихонов: Бьорндален поможет Домрачевой выиграть Большой хрустальный глобус

44-летний Бьорндален сегодня объявил о завершении карьеры.

«Всегда жаль, когда уходят такие звезды — Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением. Желаю ему обосноваться в Минске — самом спокойном и чистом городе Европы, и дай бог ему счастливого семейства с Дарьей Домрачевой . Думаю, он поможет ей в следующем сезоне выиграть Большой хрустальный глобус, — приводит ТАСС слова Тихонова

Борндален — самый титулованный биатлонист в истории. На его счету 13 медалей Олимпиады — восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме того, норвежец 20 раз побеждал на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.