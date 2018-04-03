Малышко: Бьорндален с детства мотивировал меня на подвиги

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о победе в масс-старте на чемпионате России и прокомментировал решение норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена о завершении карьеры.

«Когда я приехал в Ханты-Мансийски — акклиматизировался, чувствовал себя нормально. Единственное, были проблемы со стрельбой. Сегодня была относительно тяжёлая дистанция, и два штрафа, считаю, это нормально.

Эстафету бегу, но у нас в команде потери — Алексей Слепов приболел. Команда несёт потери, но постараемся побороться.

Бьорндален с детства меня мотивировал на подвиги, на тренировки. Я был ещё маленький, когда он выступал на международной арене. Бьорндален — олицетворение биатлона для детей того поколения, которые выросли на его гонках.

Доброжелательный человек: подвозил нас на машине в Рупольдинге в прошлом году. Общаемся с ним, желаю ему всего самого лучшего", — сказал Малышко в эфире ТК «Матч ТВ».