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Малышко: Бьорндален с детства мотивировал меня на подвиги
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Малышко: Бьорндален с детства мотивировал меня на подвиги 

Чемпионат.com 37 минут назад
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о победе в масс-старте на чемпионате России и прокомментировал решение норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена о завершении карьеры.
«Когда я приехал в Ханты-Мансийски — акклиматизировался, чувствовал себя нормально. Единственное, были проблемы со стрельбой. Сегодня была относительно тяжёлая дистанция, и два штрафа, считаю, это нормально.
Эстафету бегу, но у нас в команде потери — Алексей Слепов приболел. Команда несёт потери, но постараемся побороться.
Бьорндален с детства меня мотивировал на подвиги, на тренировки. Я был ещё маленький, когда он выступал на международной арене. Бьорндален — олицетворение биатлона для детей того поколения, которые выросли на его гонках.
Доброжелательный человек: подвозил нас на машине в Рупольдинге в прошлом году. Общаемся с ним, желаю ему всего самого лучшего", — сказал Малышко в эфире ТК «Матч ТВ».
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