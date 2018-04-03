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Поршнев: хотел доказать, что не случайно показал результат в других гонках
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Поршнев: хотел доказать, что не случайно показал результат в других гонках 

Чемпионат.com 3 часа назад
Биатлонист Никита Поршнев рассказал о выступлении в масс-старте на чемпионате России (3-е место).
«Честно говоря, сегодня бежалось тяжелее, чем до этого. Но, можно сказать, что этот день был для меня самым главным на этом чемпионате — помимо эстафеты. Потому что за последние два дня ко мне было много внимания. Давал интервью. А я к этому не привык.
Самое главное сегодня было доказать, что я не случайно показал результат в других гонках. Хотелось показать, что я более-менее готов. В общем-то, мог побороться.
На огневом рубеже получилось отработать хорошо. Подходил на последний рубеж, думал, что в третий раз у меня так не получится. Но смог справиться. В том числе благодаря болельщикам, которые очень сильно поддерживали. Мы шли в подъёмы, и только мне одному кричали: «Никита, Никита!» Очень было приятно. Не представляю, каково было другим спортсменам, но мне было безумно приятно. Рад, что для меня такой удачный сложился этот чемпионат.
Дмитрия Губерниева поблагодарил за поддержку в соцсетях. Конечно, это очень приятно. За мной смотрит вся моя семья, мои друзья, мой первый тренер", — сказал Поршнев в эфире ТК «Матч ТВ».
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