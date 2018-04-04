Пенсионеры из Строгина заняли первое место на окружной эстафете

Сборная района Строгино заняла первое общекомандное место в финале окружных соревнований по комбинированной эстафете. Турнир проводился в рамках спартакиады пенсионеров СЗАО.

— Участники соревновались в беге на дистанции 20 метров, бросании мяча в баскетбольное кольцо и метании дротиков, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Второе место заняла команда из Северного Тушина, на третьем — спортсмены из района Хорошево-Мневники.

Победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками, дипломами и медалями.