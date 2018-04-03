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Светлана Миронова: «Многим интересно сравнить свой результат с теми, кто тренируется в сборной»
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Светлана Миронова: «Многим интересно сравнить свой результат с теми, кто тренируется в сборной» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Биатлонистка Светлана Миронова заявила, что многим спортсменам, выступающим на чемпионате России интересно сравнить свой результат с результатом тех, кто тренируется в национальной сборной. Говоря о чемпионской эстафете, она отметила, что боролась за призовые места с самого старта.
— С самого старта я начала бороться за высокие места, — цитирует сайт СБР Миронову. — Справилась сегодня со стрельбой, и все получилось. Чаще всего для меня именно стрельба лимитирующий фактор. Выступать за свой регион тоже очень важно. Для других спортсменов интересно сравнить свой результат с теми, кто тренируется в сборной команде.
3 апреля 24-летняя Миронова в составе сборной Свердловской области стала чемпионкой России в эстафете.
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