Светлана Миронова: «Многим интересно сравнить свой результат с теми, кто тренируется в сборной»

Биатлонистка Светлана Миронова заявила, что многим спортсменам, выступающим на чемпионате России интересно сравнить свой результат с результатом тех, кто тренируется в национальной сборной. Говоря о чемпионской эстафете, она отметила, что боролась за призовые места с самого старта.

— С самого старта я начала бороться за высокие места, — цитирует сайт СБР Миронову. — Справилась сегодня со стрельбой, и все получилось. Чаще всего для меня именно стрельба лимитирующий фактор. Выступать за свой регион тоже очень важно. Для других спортсменов интересно сравнить свой результат с теми, кто тренируется в сборной команде.

3 апреля 24-летняя Миронова в составе сборной Свердловской области стала чемпионкой России в эстафете.