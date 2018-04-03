Бьорн Ферри: Фуркад сейчас сильнее, чем Бьорндален когда-либо

«Сегодня Бьорндалену пришлось бы намного сложнее. Думаю, что Фуркад сейчас сильнее, чем Бьорндален когда-либо. Очевидно, что Фуркад более сильный стрелок, у него другая тактика, так как сейчас больше контактных гонок. Сейчас другая конкуренция, нежели чем в период с 2000 по 2008 год.

Уле Эйнар — самый быстрый биатлонист, у него больше побед, он очень долго оставался лучшим. Он выиграл золото Олимпиады в 1998 и 2014 годах — это длинный период. Уникально то, что он столько времени оставался на этом уровне. Для меня Уле Эйнар всё ешё номер один, но посмотрим, сколько будет выступать Фуркад», — приводит слова Ферри SVT.

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Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории. На его счету 13 медалей Олимпиады — восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме того, норвежец 20 раз побеждал на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.