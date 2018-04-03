Дмитрий Васильев: Бьорндален — великий, но возглавлять IBU ему рано

— Многие полагали, что завершить карьеру Бьорндален должен был еще после сочинской Олимпиады. Поэтому в его нынешнем решении нет ничего удивительного. Конечно, это его выбор, но мне кажется, что он немного затянул с уходом.

Что касается его достижений, это великий человек, великий спортсмен. Здесь все очевидно. Благодаря Бьорндалену двигался и прогрессировал не только биатлон, он и весь мировой спорт. Он стал таким же знаменитым во всем мире, как Майкл Фелпс или Усэйн Болт.

— В чем феномен Бьорндалена, как спортсмена? — В нем совместились такие часто несовместимые вещи, как феноменальный талант и трудолюбие. Плюс — запредельная мотивация, которую он постоянно в себе находил. После очередной большой победы Бьорндален не останавливался, не почивал на лаврах, а умел быстро про это забывать и начинать все с чистого листа. Поэтому и стал великим. И, конечно, для него сошлись звезды: он занимался своим видом спорта. Ведь множество людей совершенно не подозревают, в чем они могут добиться успеха. Бьорндален был рожден именно для биатлона.

— Наверняка он поставил себе новые цели — например, возглавить мировой биатлон. — Это мы скоро узнаем. Президент IBU Андерс Бессеберг как-то говорил, что видит Бьорндалена в качестве своего преемника. Но я категорически против этого и объясню, почему. Великий спортсмен — не значит, хороший управленец. Такой сложной большой организацией, как Международный союз биатлонистов, должен руководить человек с серьезным опытом управленца именно в сфере спорта. Здесь много специфики. Следующие четыре года Бьорндален должен поработать в биатлоне, приобрести необходимый опыт. Ему еще предстоит многому научиться, чтобы стать большим спортивным функционером.

Напомним, 44-летний Уле-Эйнаром Бьорндаленом заявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

В нынешнем сезоне легенда норвежского и мирового биатлона не смог отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за слабых результатов на этапах Кубка мира.

На счету Бьорндалена 13 медалей Олимпиады — восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме того, норвежец 20 раз побеждал на чемпионатах мира и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

Бьорндален является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.