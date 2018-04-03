Ещё
Александр Поварницын: Взял лыжи Кайшевой, и все получилось
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Поварницын: Взял лыжи Кайшевой, и все получилось 

Советский спорт 28 минут назад
Российский биатлонист Александр Поварницын, представляющий Удмуртию, подвел итоги масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске, в котором он занял второе место.
«После индивидуальной гонки, в которой у меня не получилась стрельба, я сказал себе, что без медали отсюда не уеду, — приводит слова Поварницына официальный сайт Союза биатлонистов России. — Сегодня выходил на старт с таким настроем, что был полностью сконцентрирован на работе на огневом рубеже. У меня получилось все это сделать.
Чемпионат России сложился для меня очень хорошо. Я был даже рад пятому месту в индивидуальной гонке. Но потом у меня не получилось справиться со стрельбой в спринте, и я скатился в яму. Ходом также пробежал плохо. Думаю, что были проблемы с лыжами. Тяжело было выбраться из этого состояния. Пробежав в преследовании, я понял, что у меня хорошая форма и осталось решить проблему с лыжами. Я взял лыжи Ульяны Кайшевой, и все получилось».
Напомним, победу в масс-старте на чемпионате России одержал Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга. Третье место занял выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ Никита Поршнев.
Советский спорт: последние новости
Бьорндален объявил о завершении карьеры Малышко выиграл масс-старт на чемпионате России «Золото» и «бронза» тюменских биатлонистов в первый день чемпионата России в Ханты-Мансийске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20268
Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука4
Сборную России лишили серебра53
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение