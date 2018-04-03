Александр Поварницын: Взял лыжи Кайшевой, и все получилось

Российский биатлонист Александр Поварницын , представляющий Удмуртию, подвел итоги масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске, в котором он занял второе место.

«После индивидуальной гонки, в которой у меня не получилась стрельба, я сказал себе, что без медали отсюда не уеду, — приводит слова Поварницына официальный сайт Союза биатлонистов России. — Сегодня выходил на старт с таким настроем, что был полностью сконцентрирован на работе на огневом рубеже. У меня получилось все это сделать.

Чемпионат России сложился для меня очень хорошо. Я был даже рад пятому месту в индивидуальной гонке. Но потом у меня не получилось справиться со стрельбой в спринте, и я скатился в яму. Ходом также пробежал плохо. Думаю, что были проблемы с лыжами. Тяжело было выбраться из этого состояния. Пробежав в преследовании, я понял, что у меня хорошая форма и осталось решить проблему с лыжами. Я взял лыжи Ульяны Кайшевой, и все получилось».